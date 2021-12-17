В Нефтеюганске «заминировали» районную мэрию, рынок и АЗС

18 декабря 2021 в 15:20 Размер текста - 17 +

Правоохранители не нашли подозрительных предметов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики Нефтеюганска (ХМАО) получили девять сообщений о минировании. В администрации города заявили о кибератаке. «На Нефтеюганск ведется активная кибератака. Сегодня силовики получили очередное сообщение о минировании девяти объектов на территории города: здания администрации Нефтеюганского района, офиса „Маркет-пресс“, торговых центров „Европейский“, „Рандеву“ и „Купец“, аптеки „Здоровье“ (13-36), рынка, АЗС „Газпром“, магазина „Светофор“ (Сургутская 1/17)», — сообщила администрация Нефтеюганска в Instagram. Правоохранители провели проверку и не нашли подозрительных предметов. Силовики разыскивают лжеминера. Ранее в Нефтеюганске 16 декабря эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Сообщения о минировании публиковали в мессенджерах. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе мэрии рассказали, что полиция дежурит во всех школах города из-за анонимных угроз. Днем ранее в Нефтеюганске эвакуировали две школы, университет, колледж и местную больницу. Причиной также стала анонимная информация о минировании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Силовики Нефтеюганска (ХМАО) получили девять сообщений о минировании. В администрации города заявили о кибератаке. «На Нефтеюганск ведется активная кибератака. Сегодня силовики получили очередное сообщение о минировании девяти объектов на территории города: здания администрации Нефтеюганского района, офиса „Маркет-пресс“, торговых центров „Европейский“, „Рандеву“ и „Купец“, аптеки „Здоровье“ (13-36), рынка, АЗС „Газпром“, магазина „Светофор“ (Сургутская 1/17)», — сообщила администрация Нефтеюганска в Instagram. Правоохранители провели проверку и не нашли подозрительных предметов. Силовики разыскивают лжеминера. Ранее в Нефтеюганске 16 декабря эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Сообщения о минировании публиковали в мессенджерах. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе мэрии рассказали, что полиция дежурит во всех школах города из-за анонимных угроз. Днем ранее в Нефтеюганске эвакуировали две школы, университет, колледж и местную больницу. Причиной также стала анонимная информация о минировании.