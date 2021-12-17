17 декабря 2021
16 декабря 2021

В Нефтеюганске «заминировали» районную мэрию, рынок и АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минирование пункта доставки магазина La Moda. Екатеринбург, зима, безопасность, полиция, оцепление
Правоохранители не нашли подозрительных предметов Фото:

Силовики Нефтеюганска (ХМАО) получили девять сообщений о минировании. В администрации города заявили о кибератаке.

«На Нефтеюганск ведется активная кибератака. Сегодня силовики получили очередное сообщение о минировании девяти объектов на территории города: здания администрации Нефтеюганского района, офиса „Маркет-пресс“, торговых центров „Европейский“, „Рандеву“ и „Купец“, аптеки „Здоровье“ (13-36), рынка, АЗС „Газпром“, магазина „Светофор“ (Сургутская 1/17)», — сообщила администрация Нефтеюганска в Instagram. Правоохранители провели проверку и не нашли подозрительных предметов. Силовики разыскивают лжеминера.

Ранее в Нефтеюганске 16 декабря эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Сообщения о минировании публиковали в мессенджерах. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе мэрии рассказали, что полиция дежурит во всех школах города из-за анонимных угроз. Днем ранее в Нефтеюганске эвакуировали две школы, университет, колледж и местную больницу. Причиной также стала анонимная информация о минировании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Силовики Нефтеюганска (ХМАО) получили девять сообщений о минировании. В администрации города заявили о кибератаке. «На Нефтеюганск ведется активная кибератака. Сегодня силовики получили очередное сообщение о минировании девяти объектов на территории города: здания администрации Нефтеюганского района, офиса „Маркет-пресс“, торговых центров „Европейский“, „Рандеву“ и „Купец“, аптеки „Здоровье“ (13-36), рынка, АЗС „Газпром“, магазина „Светофор“ (Сургутская 1/17)», — сообщила администрация Нефтеюганска в Instagram. Правоохранители провели проверку и не нашли подозрительных предметов. Силовики разыскивают лжеминера. Ранее в Нефтеюганске 16 декабря эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Сообщения о минировании публиковали в мессенджерах. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе мэрии рассказали, что полиция дежурит во всех школах города из-за анонимных угроз. Днем ранее в Нефтеюганске эвакуировали две школы, университет, колледж и местную больницу. Причиной также стала анонимная информация о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...