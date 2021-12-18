США определились, когда решат судьбу «Северного потока — 2»

В США в январе примут решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенаторы США в следующем месяце проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Hill.

«Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока — 2. Для окончательного принятия законопроекта потребуется 60 голосов», — пишет The Hill. Санкции будут связаны со строительством газопровода. Сенат проведет голосование до 14 января.

«Северный поток — 2» соединяет Россию и Германию, его достроили в этом году, но все еще не ввели в эксплуатацию. Причиной стало отсутствие сертификации в Германии. Недавно вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом, передает Nation News. Из оборонного бюджета США убрали информацию о санкциях в отношении газопровода.