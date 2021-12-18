США определились, когда решат судьбу «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В США в январе примут решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Сенаторы США в следующем месяце проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Hill.

«Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока — 2. Для окончательного принятия законопроекта потребуется 60 голосов», — пишет The Hill. Санкции будут связаны со строительством газопровода. Сенат проведет голосование до 14 января.

«Северный поток — 2» соединяет Россию и Германию, его достроили в этом году, но все еще не ввели в эксплуатацию. Причиной стало отсутствие сертификации в Германии. Недавно вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом, передает Nation News. Из оборонного бюджета США убрали информацию о санкциях в отношении газопровода.

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Сенаторы США в следующем месяце проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Hill. «Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока — 2. Для окончательного принятия законопроекта потребуется 60 голосов», — пишет The Hill. Санкции будут связаны со строительством газопровода. Сенат проведет голосование до 14 января. «Северный поток — 2» соединяет Россию и Германию, его достроили в этом году, но все еще не ввели в эксплуатацию. Причиной стало отсутствие сертификации в Германии. Недавно вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом, передает Nation News. Из оборонного бюджета США убрали информацию о санкциях в отношении газопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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