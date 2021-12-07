Из оборонного бюджета США убрали санкции по «Северному потоку-2»

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Санкции против российского газопровода убрали из документа Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Из оборонного бюджета США исчезла информация о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Это событие совпало с переговорами лидеров двух стран — российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по „Северному потоку — 2“», — об этом свидетельствует информация из законопроекта. Он опубликован профильным комитетом палаты представителей, уточняет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что республиканская партия хотела, чтобы санкции против российского газопровода фигурировали в законопроекте по обороне. Белый дом раскритиковал такое решение.

Ранее ряд иностранных СМИ сообщал, что президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Так, ему припомнили предвыборные обещания — в частности, жестко выступать против Путина. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, пишет издание The Wall Street Journal.

Видеовстреча двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена состоялась вечером 7 декабря. На ней были затронуты такие важные вопросы, как ситуация в Афганистане, Иране, Сирии и кризис на Украине.

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Из оборонного бюджета США исчезла информация о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Это событие совпало с переговорами лидеров двух стран — российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по „Северному потоку — 2“», — об этом свидетельствует информация из законопроекта. Он опубликован профильным комитетом палаты представителей, уточняет РИА «Новости». Ранее сообщалось, что республиканская партия хотела, чтобы санкции против российского газопровода фигурировали в законопроекте по обороне. Белый дом раскритиковал такое решение. Ранее ряд иностранных СМИ сообщал, что президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Так, ему припомнили предвыборные обещания — в частности, жестко выступать против Путина. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, пишет издание The Wall Street Journal. Видеовстреча двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена состоялась вечером 7 декабря. На ней были затронуты такие важные вопросы, как ситуация в Афганистане, Иране, Сирии и кризис на Украине.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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