Из оборонного бюджета США убрали санкции по «Северному потоку-2»

07 декабря 2021 в 23:01 Размер текста - 17 +

Санкции против российского газопровода убрали из документа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Из оборонного бюджета США исчезла информация о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Это событие совпало с переговорами лидеров двух стран — российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по „Северному потоку — 2“», — об этом свидетельствует информация из законопроекта. Он опубликован профильным комитетом палаты представителей, уточняет РИА «Новости». Ранее сообщалось, что республиканская партия хотела, чтобы санкции против российского газопровода фигурировали в законопроекте по обороне. Белый дом раскритиковал такое решение. Ранее ряд иностранных СМИ сообщал, что президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Так, ему припомнили предвыборные обещания — в частности, жестко выступать против Путина. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, пишет издание The Wall Street Journal. Видеовстреча двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена состоялась вечером 7 декабря. На ней были затронуты такие важные вопросы, как ситуация в Афганистане, Иране, Сирии и кризис на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из оборонного бюджета США исчезла информация о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Это событие совпало с переговорами лидеров двух стран — российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по „Северному потоку — 2“», — об этом свидетельствует информация из законопроекта. Он опубликован профильным комитетом палаты представителей, уточняет РИА «Новости». Ранее сообщалось, что республиканская партия хотела, чтобы санкции против российского газопровода фигурировали в законопроекте по обороне. Белый дом раскритиковал такое решение. Ранее ряд иностранных СМИ сообщал, что президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Так, ему припомнили предвыборные обещания — в частности, жестко выступать против Путина. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США, пишет издание The Wall Street Journal. Видеовстреча двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена состоялась вечером 7 декабря. На ней были затронуты такие важные вопросы, как ситуация в Афганистане, Иране, Сирии и кризис на Украине.