Украина взяла огромный кредит на восстановление страны от COVID

19 декабря 2021 в 00:41 Размер текста - 17 +

Украина влезла в многомиллионные долги, чтобы смягчить последствия пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинским властям одобрили многомиллионный кредит, который страна направит на восстановление экономики из-за пандемии COVID и на некоторые реформы. Новый кредит в 300 миллионов евро Украине одобрило руководство Всемирного банка. «Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем на экономическое восстановление в размере 300 миллионов евро для Украины в поддержку реформ, имеющих решающее значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — сообщается на сайте организации. В июне 2020 года банк одобрил первый кредит в размере 350 миллионов долларов. Тогда он был направлен на поддержку земельной реформы и помощи правительству в данный сектор экономики. Полученные деньги власти планируют вложить в развитие антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков, на помощь системе социальной защиты уязвимого пожилого населения. Кроме того, планируется потратить эти деньги на восстановление экономики Украины из-за последствий пандемии, вызванной COVID-19. Российский президент Владимир Путин заявил о том, что власти Украины до сих пор не расплатились со страной за долги времен СССР. По его словам, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. В этом случае бывшие союзные республики должны были передать России зарубежные активы Союза. Путин сообщил, что долги за все уже погашены, однако не все выполнили обязательство о передаче нам зарубежных активов, в том числе Украина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинским властям одобрили многомиллионный кредит, который страна направит на восстановление экономики из-за пандемии COVID и на некоторые реформы. Новый кредит в 300 миллионов евро Украине одобрило руководство Всемирного банка. «Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем на экономическое восстановление в размере 300 миллионов евро для Украины в поддержку реформ, имеющих решающее значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — сообщается на сайте организации. В июне 2020 года банк одобрил первый кредит в размере 350 миллионов долларов. Тогда он был направлен на поддержку земельной реформы и помощи правительству в данный сектор экономики. Полученные деньги власти планируют вложить в развитие антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков, на помощь системе социальной защиты уязвимого пожилого населения. Кроме того, планируется потратить эти деньги на восстановление экономики Украины из-за последствий пандемии, вызванной COVID-19. Российский президент Владимир Путин заявил о том, что власти Украины до сих пор не расплатились со страной за долги времен СССР. По его словам, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. В этом случае бывшие союзные республики должны были передать России зарубежные активы Союза. Путин сообщил, что долги за все уже погашены, однако не все выполнили обязательство о передаче нам зарубежных активов, в том числе Украина.