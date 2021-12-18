Московским автомобилистам в поиске парковки помогут роботы

19 декабря 2021 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Москве похвастались новым изобретением для автомобилистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице России тестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места для автомобилей при помощи искусственного интеллекта. Это стало известно из документов конкурса на апробацию сервиса, объявленного одной из структур столичной мэрии. «Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места. Горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн в мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ). Сообщается, что данное приложение будет работать именно во дворах. Эксперты прогнозируют, что это сократит время поиска места для парковки в два раза. Что касается качества изображения, картинка с камер будет передаваться с точностью не менее 85 процентов. Сервис сможет показать места для людей с ограниченными возможностями и места, выделенные для спецтехники. А вот госномер и иная информация будут скрыты от просмотра. Ранее стало известно о возможной отмене ежегодного техосмотра. Законопроект будет рассмотрен в последнем чтении 22 декабря. Депутат Госдумы Вячеслав Володин надеется, что россияне останутся довольны отменой обязательного техосмотра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице России тестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места для автомобилей при помощи искусственного интеллекта. Это стало известно из документов конкурса на апробацию сервиса, объявленного одной из структур столичной мэрии. «Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места. Горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн в мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ). Сообщается, что данное приложение будет работать именно во дворах. Эксперты прогнозируют, что это сократит время поиска места для парковки в два раза. Что касается качества изображения, картинка с камер будет передаваться с точностью не менее 85 процентов. Сервис сможет показать места для людей с ограниченными возможностями и места, выделенные для спецтехники. А вот госномер и иная информация будут скрыты от просмотра. Ранее стало известно о возможной отмене ежегодного техосмотра. Законопроект будет рассмотрен в последнем чтении 22 декабря. Депутат Госдумы Вячеслав Володин надеется, что россияне останутся довольны отменой обязательного техосмотра.