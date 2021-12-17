Госдума примет закон об отмене техосмотра 22 декабря

17 декабря 2021 в 14:32 Размер текста - 17 +

Споры о нужности техосмотра не стихают много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума намерена 22 декабря принять закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте ГД. По словам Володина, в понедельник, 20 декабря, законопроект будет рассмотрен на совете Госдумы, во вторник пройдет его второе чтение. Третье и окончательное чтение запланировано на среду, 22 декабря. «Люди ждут решения, как раз время проведения техосмотра на следующий год подходит. Представьте себе, сколько мы проблем снимем», — заявил Володин. Он отметил, что новые нормы коснутся порядка 50 млн автомобилей и их владельцев. Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. При этом в «Единой России» позже разъяснили, что закон об отмене обязательного техосмотра не будет распространяться на подержанные машины старше четырех лет, на такси, а также на коммерческие и пассажирские перевозки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума намерена 22 декабря принять закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте ГД. По словам Володина, в понедельник, 20 декабря, законопроект будет рассмотрен на совете Госдумы, во вторник пройдет его второе чтение. Третье и окончательное чтение запланировано на среду, 22 декабря. «Люди ждут решения, как раз время проведения техосмотра на следующий год подходит. Представьте себе, сколько мы проблем снимем», — заявил Володин. Он отметил, что новые нормы коснутся порядка 50 млн автомобилей и их владельцев. Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. При этом в «Единой России» позже разъяснили, что закон об отмене обязательного техосмотра не будет распространяться на подержанные машины старше четырех лет, на такси, а также на коммерческие и пассажирские перевозки.