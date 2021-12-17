Госдума примет закон об отмене техосмотра 22 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, лада, автомобиль, ваз 2106, российский автомобиль, ваз шестерка
Споры о нужности техосмотра не стихают много лет Фото:

Госдума намерена 22 декабря принять закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.

По словам Володина, в понедельник, 20 декабря, законопроект будет рассмотрен на совете Госдумы, во вторник пройдет его второе чтение. Третье и окончательное чтение запланировано на среду, 22 декабря. «Люди ждут решения, как раз время проведения техосмотра на следующий год подходит. Представьте себе, сколько мы проблем снимем», — заявил Володин.

Он отметил, что новые нормы коснутся порядка 50 млн автомобилей и их владельцев. Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. При этом в «Единой России» позже разъяснили, что закон об отмене обязательного техосмотра не будет распространяться на подержанные машины старше четырех лет, на такси, а также на коммерческие и пассажирские перевозки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума намерена 22 декабря принять закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте ГД. По словам Володина, в понедельник, 20 декабря, законопроект будет рассмотрен на совете Госдумы, во вторник пройдет его второе чтение. Третье и окончательное чтение запланировано на среду, 22 декабря. «Люди ждут решения, как раз время проведения техосмотра на следующий год подходит. Представьте себе, сколько мы проблем снимем», — заявил Володин. Он отметил, что новые нормы коснутся порядка 50 млн автомобилей и их владельцев. Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. При этом в «Единой России» позже разъяснили, что закон об отмене обязательного техосмотра не будет распространяться на подержанные машины старше четырех лет, на такси, а также на коммерческие и пассажирские перевозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...