18 декабря 2021

Суд вынес приговор отцу директора Фонда борьбы с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Юрия Жданова приговорили к трем годам условно Фото:

Отца Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы условно. Его сын Иван является соратником российского блогера-оппозиционера Алексея Навального и экс-директором «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией).

«Для отца Ивана Жданова назначено наказание условно три года. Освобождение в зале суда», — написал адвокат Жданова Владимир Воронин в своем twitter-аккаунте.

Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью статью 292 «Служебный подлог».

Ранее Ивана Жданова объявили в международный розыск, пишет MK.RU. Его обвинили в сборе средств для экстремистских сообществ, уточняет «Правда.ру». В Следственном комитете РФ потребовали арестовать Жданова.

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Отца Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы условно. Его сын Иван является соратником российского блогера-оппозиционера Алексея Навального и экс-директором «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). «Для отца Ивана Жданова назначено наказание условно три года. Освобождение в зале суда», — написал адвокат Жданова Владимир Воронин в своем twitter-аккаунте. Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью статью 292 «Служебный подлог». Ранее Ивана Жданова объявили в международный розыск, пишет MK.RU. Его обвинили в сборе средств для экстремистских сообществ, уточняет «Правда.ру». В Следственном комитете РФ потребовали арестовать Жданова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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