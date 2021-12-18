Суд вынес приговор отцу директора Фонда борьбы с коррупцией

Отца Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы условно. Его сын Иван является соратником российского блогера-оппозиционера Алексея Навального и экс-директором «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией).
«Для отца Ивана Жданова назначено наказание условно три года. Освобождение в зале суда», — написал адвокат Жданова Владимир Воронин в своем twitter-аккаунте.
Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью статью 292 «Служебный подлог».
Отца Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы условно. Его сын Иван является соратником российского блогера-оппозиционера Алексея Навального и экс-директором «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). «Для отца Ивана Жданова назначено наказание условно три года. Освобождение в зале суда», — написал адвокат Жданова Владимир Воронин в своем twitter-аккаунте. Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью статью 292 «Служебный подлог». Ранее Ивана Жданова объявили в международный розыск, пишет MK.RU. Его обвинили в сборе средств для экстремистских сообществ, уточняет «Правда.ру». В Следственном комитете РФ потребовали арестовать Жданова.