Гинцбург рассказал о бесконечной ревакцинации «Спутником V»

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Гинцбург заяваил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться бесконечное количество раз Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться „Спутником“. Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сказал он на телеканале «Россия 1».

Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU.

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Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Каждые полгода можно ревакцинироваться „Спутником“. Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сказал он на телеканале «Россия 1». Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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