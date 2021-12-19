Песков раскрыл планы Кремля на случай заражения Путина COVID

19 декабря 2021 в 17:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о том, есть ли план на случай, если Путин заразится COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Кремле не хотят допускать возможность заражения президента России Владимира Путина коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Об этом не хочется ни думать, ни говорить. С ним работают необходимые специалисты, сейчас массовые мероприятия без ограничений с участием президента РФ практически сведены к нулю», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли план на случай, если Путин заразится COVID. По словам представителя Кремля, персонал, контактирующий с президентом, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности. Также предпринимаются все меры предосторожности. В сентябре Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Он провел на карантине две недели, пишет MK.RU. Из-за этого президенту пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, напоминает агентство Nation news. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле не хотят допускать возможность заражения президента России Владимира Путина коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Об этом не хочется ни думать, ни говорить. С ним работают необходимые специалисты, сейчас массовые мероприятия без ограничений с участием президента РФ практически сведены к нулю», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли план на случай, если Путин заразится COVID. По словам представителя Кремля, персонал, контактирующий с президентом, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности. Также предпринимаются все меры предосторожности. В сентябре Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Он провел на карантине две недели, пишет MK.RU. Из-за этого президенту пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, напоминает агентство Nation news.