Песков раскрыл планы Кремля на случай заражения Путина COVID

В Кремле не хотят допускать возможность заражения президента России Владимира Путина коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Об этом не хочется ни думать, ни говорить. С ним работают необходимые специалисты, сейчас массовые мероприятия без ограничений с участием президента РФ практически сведены к нулю», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли план на случай, если Путин заразится COVID.
По словам представителя Кремля, персонал, контактирующий с президентом, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности. Также предпринимаются все меры предосторожности.
В сентябре Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Он провел на карантине две недели, пишет MK.RU. Из-за этого президенту пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, напоминает агентство Nation news.
В Кремле не хотят допускать возможность заражения президента России Владимира Путина коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Об этом не хочется ни думать, ни говорить. С ним работают необходимые специалисты, сейчас массовые мероприятия без ограничений с участием президента РФ практически сведены к нулю», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли план на случай, если Путин заразится COVID. По словам представителя Кремля, персонал, контактирующий с президентом, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности. Также предпринимаются все меры предосторожности. В сентябре Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Он провел на карантине две недели, пишет MK.RU. Из-за этого президенту пришлось в последний момент отменить свой визит в Душанбе, напоминает агентство Nation news.