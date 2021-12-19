В ВОЗ оценили шансы на победу над коронавирусом

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В ВОЗ считают, что говорить о победе над пандемией пока рано Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.

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Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1». Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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