В ВОЗ оценили шансы на победу над коронавирусом

Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
«Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1».
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.
Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1». Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.