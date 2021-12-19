В ВОЗ оценили шансы на победу над коронавирусом

19 декабря 2021 в 17:55 Размер текста - 17 +

В ВОЗ считают, что говорить о победе над пандемией пока рано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1». Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пока что рано говорить о победе над COVID, однако рано или поздно вирус превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом. Но пока еще слишком рано об этом говорить», — сказал Клюге на телеканале «Россия 1». Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.