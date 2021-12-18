На чиновников возбуждено уголовное дело из-за махинаций с муниципальными землями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мэрии Лянтора прошли обыски, сотрудники следственного комитета произвели выемку документов по факту махинаций с земельными участками, которые в рамках федеральных программ предназначались нуждающимся в улучшении жилищных условий. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке Сургутского района.

«В пятницу в мэрии Лянтора с обысками и выемкой документов побывали сотрудники СК в рамках вновь возбужденного уголовного дела. Оно возбуждено в отношении мэрии Лянтора по факту незаконной выдачи земельных участков, предназначенных для нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных и молодых семей», — говорит источник.

По словам источника, обыски проходили в жилищном и земельном отделе администрации, силовики возбудили новое уголовное дело в отношении чиновников. По сообщению другого источника, главным фигурантом уголовного дела является один из чиновников мэрии Сургутского района, ответственный за выдачу земельных участков, а выемку документов в Лянторе проводили для ознакомления с данными переписки между чиновниками.

В управлении следственного комитета по ХМАО информацию о возбуждении нового уголовного дела подтвердили и сообщили, что из мэрии изъяли документы. «17 декабря в администрации Лянтора проводились следственные действия по ранее зарегистрированным материалам проверки и возбужденным уголовным делам, а также по вновь возбужденному делу, находящемуся в производстве, его фигуранты не определены, обстоятельства выясняются», — прокомментировали ситуацию в управлении СК. В администрации Сургутского района информацию об уголовном преследовании сотрудника опровергли. «Информации о возбужденном уголовном деле у нас нет, правоохранительные органы нас не уведомляли об этом», — говорят в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрию Лянтора с обысками пришли силовики. В рамках уголовного дела, возбужденного из-за воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, фигурантов еще нет, но сотрудники СК провели следственные мероприятия, в том числе в кабинете главы города Сергея Махини.