В Кремле раскрыли, что больше всего угнетает Путина

Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса.
Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек.
Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек.