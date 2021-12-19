В Кремле раскрыли, что больше всего угнетает Путина

19 декабря 2021 в 19:27 Размер текста - 17 +

Владимира Путина беспокоит высокая смертность от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек.