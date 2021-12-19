В Кремле раскрыли, что больше всего угнетает Путина

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимира Путина беспокоит высокая смертность от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса.

Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек.

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Президента РФ Владимира Путина больше всего угнетает высокая смертность от коронавируса в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля назвал ужасной ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 19 декабря в России от COVID скончались 1023 пациента. Всего за время пандемии в стране от последствий коронавируса умерли 297 203 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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