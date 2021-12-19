Экс-главу белгородской ФСБ назначили проректором ВШЭ

За безопасностью во ВШЭ будет отвечать бывший глава ФСБ Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава ФСБ России по Белгородской области Сергей Рожков стал проректором Высшей школы экономики (ВШЭ) по безопасности. Информация о назначении бывшего чекиста опубликована на сайте ВШЭ.

«Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов представил Ученому совету нового проректора, который будет курировать вопросы безопасности университета. Им стал Сергей Владимирович Рожков», — указано на сайте ВШЭ.

С 2016 года Рожков возглавлял белгородское управление ФСБ России. Ранее занимал должность первого заместителя главы ФСБ по Татарстану. Последнее место службы Рожков покинул в ноябре 2021 года.

На новой должности Рожков будет курировать дирекцию по безопасности ВШЭ. В частности, экс-глава регионального ФСБ будет организовывать антитеррористическую защиту объектов университета, обеспечивать безопасность на мероприятиях ВШЭ. Также в круг обязанностей включены пожарная безопасность, охрана объектов, ведение гражданской обороны, защита информации и работа военного учебного центра.

В июле ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший университет 28 лет, покинул свой пост. Его сменил ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. За последние месяцы во ВШЭ были назначены пять новых проректоров. Кроме этого, директор Института прикладных политических исследований Валерия Касамара стала участницей секс-скандала.