Директор института ВШЭ увольняется из-за секс-скандала

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Директор института ВШЭ Касамара может уволиться из-за сексуального видео Фото:

Директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара может уволиться из-за цикла видео сексуального характера. На них женщина, похожая на Касамару, занимается сексом с мужчиной, похожим на бывшего ректора ВШЭ.

«Написала заявление об увольнении вчера. Пока лежит в столе, официального хода пока нет. Возможно, причина — всплывшие вчера секс-видео», — сообщил источник «Ридуса».

Ранее в соцсетях появились видео, на которых запечатлен секс между мужчиной, похожим на бывшего ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, и женщиной, похожей на Валерию Касамару. Во время любовных утех партнерша называет своего визави «циркачом» и «дельфинчиком».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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