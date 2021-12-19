Россия запретила ввоз импортных овощей и фруктов

20 декабря 2021 в 03:58 Размер текста - 17 +

Россия ограничила ввоз импортных овощей и фруктов из Турции, Египта, Ирана и Китая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве. В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой. В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений. В стране значительно снизилось потребление продуктов питания. Виной тому стала пандемия. В связи с нехваткой денег, россияне меньше стали позволять себе какие-либо излишества, поделился в беседе с URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве. В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой. В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений. В стране значительно снизилось потребление продуктов питания. Виной тому стала пандемия. В связи с нехваткой денег, россияне меньше стали позволять себе какие-либо излишества, поделился в беседе с URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.