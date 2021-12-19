19 декабря 2021

Россия запретила ввоз импортных овощей и фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, овощи, фрукты
Россия ограничила ввоз импортных овощей и фруктов из Турции, Египта, Ирана и Китая Фото:

В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой.

В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений.

В стране значительно снизилось потребление продуктов питания. Виной тому стала пандемия. В связи с нехваткой денег, россияне меньше стали позволять себе какие-либо излишества, поделился в беседе с URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.

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В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве. В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой. В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений. В стране значительно снизилось потребление продуктов питания. Виной тому стала пандемия. В связи с нехваткой денег, россияне меньше стали позволять себе какие-либо излишества, поделился в беседе с URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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