В Москве изменили сроки действия QR-кодов и ПЦР-тестов

20 декабря 2021 в 06:26 Размер текста - 17 +

В российской столице продлили срок действия QR-кодов и наоборот, сократили действие ПЦР-тестов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В российской столице изменили срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом — его продлили до 12 месяцев. Однако, срок действия ПЦР-тестов, напротив, сократили до двух дней. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. «Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней», — написал в личном блоге московский депутат. Он назвал распространение омикрон-штамма причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов. Также Сергей Собянин сказал, что срок QR-кодов, выдаваемых после вакцинации остается прежним — они будут действительны в течение одного года. Изменения вступают в силу с 20-го декабря. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной: за последнюю неделю количество госпитализированных больных с подозрением на COVID снизилось на 7%. Также он сообщил, что в столице вакцинировалось более 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы и торговли. В некоторых российских регионах власти близки к отмене QR-кодов. Это касается Чукотки, Карелии, Московской области и Санкт-Петербурга. По данным оперштаба, в этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российской столице изменили срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом — его продлили до 12 месяцев. Однако, срок действия ПЦР-тестов, напротив, сократили до двух дней. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. «Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней», — написал в личном блоге московский депутат. Он назвал распространение омикрон-штамма причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов. Также Сергей Собянин сказал, что срок QR-кодов, выдаваемых после вакцинации остается прежним — они будут действительны в течение одного года. Изменения вступают в силу с 20-го декабря. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной: за последнюю неделю количество госпитализированных больных с подозрением на COVID снизилось на 7%. Также он сообщил, что в столице вакцинировалось более 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы и торговли. В некоторых российских регионах власти близки к отмене QR-кодов. Это касается Чукотки, Карелии, Московской области и Санкт-Петербурга. По данным оперштаба, в этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%.