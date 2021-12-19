19 декабря 2021

В Москве изменили сроки действия QR-кодов и ПЦР-тестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
В российской столице продлили срок действия QR-кодов и наоборот, сократили действие ПЦР-тестов Фото:
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В российской столице изменили срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом — его продлили до 12 месяцев. Однако, срок действия ПЦР-тестов, напротив, сократили до двух дней. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней», — написал в личном блоге московский депутат. Он назвал распространение омикрон-штамма причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов. Также Сергей Собянин сказал, что срок QR-кодов, выдаваемых после вакцинации остается прежним — они будут действительны в течение одного года. Изменения вступают в силу с 20-го декабря.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной: за последнюю неделю количество госпитализированных больных с подозрением на COVID снизилось на 7%. Также он сообщил, что в столице вакцинировалось более 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы и торговли.

В некоторых российских регионах власти близки к отмене QR-кодов. Это касается Чукотки, Карелии, Московской области и Санкт-Петербурга. По данным оперштаба, в этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%.

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В российской столице изменили срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом — его продлили до 12 месяцев. Однако, срок действия ПЦР-тестов, напротив, сократили до двух дней. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. «Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней», — написал в личном блоге московский депутат. Он назвал распространение омикрон-штамма причиной сокращения сроков действия ПЦР-тестов. Также Сергей Собянин сказал, что срок QR-кодов, выдаваемых после вакцинации остается прежним — они будут действительны в течение одного года. Изменения вступают в силу с 20-го декабря. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной: за последнюю неделю количество госпитализированных больных с подозрением на COVID снизилось на 7%. Также он сообщил, что в столице вакцинировалось более 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы и торговли. В некоторых российских регионах власти близки к отмене QR-кодов. Это касается Чукотки, Карелии, Московской области и Санкт-Петербурга. По данным оперштаба, в этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%.
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