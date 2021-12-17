Несколько регионов РФ приблизились к отмене QR-кодов

17 декабря 2021 в 22:41 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах введены QR-коды о вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В России близки к отмене QR-кодов Чукотка, Карелия, Московская область и Санкт-Петербург. В этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%. «Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье превысил 75%. Прививки от ковида в регионе сделали около четырех с половиной миллионов человек, в том числе почти 4,7 миллиона граждан прошли первый этап вакцинации, более 4,4 миллиона — второй», — сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные оперштаба. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень выше 75% есть на Чукотке, в Карелии и Санкт-Петербурге. Показатель более 71% в Тыве, Москве, Мурманской, Калининградской и Липецкой областях. Лидером стал Севастополь, где 88,7% уровень коллективного иммунитета. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета не будет составлять 80%. Такой подход эффективен во многих странах, сказал он. По словам Гинцбурга, если наличие QR-кодов будут жестко контролировать, то большинство населения привьется в течение нескольких месяцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России близки к отмене QR-кодов Чукотка, Карелия, Московская область и Санкт-Петербург. В этих регионах коллективный иммунитет составляет более 75% при необходимом уровне в 80%. «Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье превысил 75%. Прививки от ковида в регионе сделали около четырех с половиной миллионов человек, в том числе почти 4,7 миллиона граждан прошли первый этап вакцинации, более 4,4 миллиона — второй», — сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные оперштаба. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень выше 75% есть на Чукотке, в Карелии и Санкт-Петербурге. Показатель более 71% в Тыве, Москве, Мурманской, Калининградской и Липецкой областях. Лидером стал Севастополь, где 88,7% уровень коллективного иммунитета. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета не будет составлять 80%. Такой подход эффективен во многих странах, сказал он. По словам Гинцбурга, если наличие QR-кодов будут жестко контролировать, то большинство населения привьется в течение нескольких месяцев.