Блогер Илья Варламов заявил, что арт-объект сможет восстановить его фонд «Внимание» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители фонда «Внимание» блогера-урбаниста Ильи Варламова готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане, если за ней будут потом ухаживать. Об этом он рассказал на своем youtube-канале.

«В Курган специально прилетел координатор фонда „Внимание“ Роман Ушаков, который пофотографировал конструкцию, посмотрел, в каком она находится состоянии. Я думаю, наш фонд может привести ее в порядок и заставить снова светиться и радовать жителей города, но для этого нам нужна поддержка мэрии. <…> Я готов восстановить эту конструкцию, мы все сами сделаем», — рассказал Варламов.

По его словам, от мэрии нужно только взять конструкцию, установленную на фасаде дома на ул. К. Мяготина, 143, на баланс и ухаживать. Он отметил, что это могут сделать и представители бизнеса. Варламов добавил, что ранее его фонд восстановил световую конструкцию в виде гвоздики в Липецке. URA.RU направило в пресс-службу мэрии Кургана вопросы по теме. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее Варламов писал в своем twitter-аккаунте, что хочет приехать в Курган. Позже он пояснил URA.RU, что хочет приехать, но пока не планирует.