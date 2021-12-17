Блогер Варламов прокомментировал идею поехать в Курган

Блогер-урбанист Илья Варламов хочет приехать в Курган, но пока не планировал поездку в столицу региона. Об этом он сообщил URA.RU.
«Я просто хочу [приехать]. Но пока не приеду», — рассказал он.
Ранее Варламов написал в своем twitter-аккаунте: «Хочу в Курган. Больше никуда не хочу». После этого некоторые жители региона начали приглашать его и в другие города Курганской области.
Варламов планировал приехать в Курган в 2020 году в рамках турне по стране. Тогда он хотел пробыть в городе два дня, чтобы подробно его изучить, встретиться с местными активистами и обозначить проблемы. Ранее он никогда не был в Кургане. Позже объявили о пандемии коронавируса, и его поездка не состоялась.
Блогер-урбанист Илья Варламов хочет приехать в Курган, но пока не планировал поездку в столицу региона. Об этом он сообщил URA.RU. «Я просто хочу [приехать]. Но пока не приеду», — рассказал он. Ранее Варламов написал в своем twitter-аккаунте: «Хочу в Курган. Больше никуда не хочу». После этого некоторые жители региона начали приглашать его и в другие города Курганской области. Варламов планировал приехать в Курган в 2020 году в рамках турне по стране. Тогда он хотел пробыть в городе два дня, чтобы подробно его изучить, встретиться с местными активистами и обозначить проблемы. Ранее он никогда не был в Кургане. Позже объявили о пандемии коронавируса, и его поездка не состоялась.