Блогер Варламов прокомментировал идею поехать в Курган

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Блогер Илья Варламов объяснил смысл своего поста Фото:

Блогер-урбанист Илья Варламов хочет приехать в Курган, но пока не планировал поездку в столицу региона. Об этом он сообщил URA.RU.

«Я просто хочу [приехать]. Но пока не приеду», — рассказал он.

Ранее Варламов написал в своем twitter-аккаунте: «Хочу в Курган. Больше никуда не хочу». После этого некоторые жители региона начали приглашать его и в другие города Курганской области.

Варламов планировал приехать в Курган в 2020 году в рамках турне по стране. Тогда он хотел пробыть в городе два дня, чтобы подробно его изучить, встретиться с местными активистами и обозначить проблемы. Ранее он никогда не был в Кургане. Позже объявили о пандемии коронавируса, и его поездка не состоялась.

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Блогер-урбанист Илья Варламов хочет приехать в Курган, но пока не планировал поездку в столицу региона. Об этом он сообщил URA.RU. «Я просто хочу [приехать]. Но пока не приеду», — рассказал он. Ранее Варламов написал в своем twitter-аккаунте: «Хочу в Курган. Больше никуда не хочу». После этого некоторые жители региона начали приглашать его и в другие города Курганской области. Варламов планировал приехать в Курган в 2020 году в рамках турне по стране. Тогда он хотел пробыть в городе два дня, чтобы подробно его изучить, встретиться с местными активистами и обозначить проблемы. Ранее он никогда не был в Кургане. Позже объявили о пандемии коронавируса, и его поездка не состоялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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