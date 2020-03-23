В Курганской области определились с заменой задержанному начальнику отдела полиции

Обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» (Курганская область) вместо задержанного Дмитрия Кокотеева будет временно исполнять сотрудник областного УМВД Юрий Рожков. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
«Рожков назначен временно исполняющим обязанности начальника отдела в Шадринске», — заявили в ведомстве. В настоящее время Рожков занимает должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) в УМВД России по Курганской области. После назначения нового начальника шадринского отдела МВД он вернется к исполнению своих обязанностей в областное управление.
Кокотеев был задержан в минувшие выходные вместе с заместителем начальника регионального УМВД Андреем Шаминым, который до 2017 года также возглавлял шадринский отдел МВД. По данным источников URA.RU, дело связано с нарушениями при начислении зарплат. Меру пресечения для задержанных должны избрать в течение дня. При этом судебное заседание пройдет за закрытыми дверями из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В следственном управлении СК России по региону, областном УФСБ и областном УМВД информацию о задержании пока не комментируют.