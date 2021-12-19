Наталья Котова сообщила о новом вице-мэре Челябинска по транспорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курировать дорожное хозяйство и транспорт Челябинска в должности вице-мэра будет Андрей Ксензов, ранее занимавшийся этими вопросами в правительстве Республики Крым. Об этом сообщила 20 декабря в ходе аппаратного совещания глава города Наталья Котова.

«Направление сложное, не все справляются. С учетом того, что вы именно транспортом занимались и в Республике Крым и в Новосибирске, надеюсь вы быстро войдете в курс дела», — обратилась Котова к новому подчиненному.

В 1987 году Ксензов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году получил второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии госслужбы. Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и ЖКХ, заместителем и первым замом главы администрации района Новосибирска. Далее занимал ряд должностей в мэрии города, в 2012 году стал замгубернатора Новосибирской области, а в 2014 году — первым вице-мэром Новосибирска. С 2017 года по 2020 год возглавлял управление организации дорожной деятельности в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым, был замминистра транспорта Крыма.

Ксензов занял место, ставшее вакантным, после ухода с поста вице-мэра Максима Куляшова. Чиновник уволился 15 декабря после нарушений, допущенных при реконструкции Комсомольского проспекта и критики со стороны горожан и губернатора Алексея Текслера.

Курировать дорожное хозяйство и транспорт Челябинска в должности вице-мэра будет Андрей Ксендзов Фото: пресс-служба мэрии Челябинска