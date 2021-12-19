Свердловские магазины «Мегамарт» станут «Магнитом»

Сделка была совершена в июле 2021 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ритейлер «Магнит» откроет вместо гипермаркетов «Мегамарт» собственные суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Об этом поделился директор уральского округа сети «Магнит» Сергей Олейников.

«С приобретением „Дикси“ мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом „Мегамарт“. Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты „Магнит Семейный“ или суперсторы „Магнит Экстра“», — сообщил Олейников в интервью «Коммерсант-Урал».

«Магнит» приобрел Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. Магазинов «Мегамарт» в Свердловской области было 35. Ранее сообщалось, что торговая сеть «Магнит» либо переформатирует торговые площади, либо вовсе закроет магазины.