19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Свердловские магазины «Мегамарт» станут «Магнитом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магазины Пятерочка, Магнит. Тюмень, вход, магнит, логотип, магазин
Сделка была совершена в июле 2021 года Фото:

Ритейлер «Магнит» откроет вместо гипермаркетов «Мегамарт» собственные суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Об этом поделился директор уральского округа сети «Магнит» Сергей Олейников.

«С приобретением „Дикси“ мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом „Мегамарт“. Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты „Магнит Семейный“ или суперсторы „Магнит Экстра“», — сообщил Олейников в интервью «Коммерсант-Урал».

«Магнит» приобрел Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. Магазинов «Мегамарт» в Свердловской области было 35. Ранее сообщалось, что торговая сеть «Магнит» либо переформатирует торговые площади, либо вовсе закроет магазины.

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Ритейлер «Магнит» откроет вместо гипермаркетов «Мегамарт» собственные суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Об этом поделился директор уральского округа сети «Магнит» Сергей Олейников. «С приобретением „Дикси“ мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом „Мегамарт“. Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты „Магнит Семейный“ или суперсторы „Магнит Экстра“», — сообщил Олейников в интервью «Коммерсант-Урал». «Магнит» приобрел Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. Магазинов «Мегамарт» в Свердловской области было 35. Ранее сообщалось, что торговая сеть «Магнит» либо переформатирует торговые площади, либо вовсе закроет магазины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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