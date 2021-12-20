В Госдуме рассмотрят ужесточение наказания за пытки

Силовиков предлагают сажать на 12 лет за применение пыток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. За доказанное правонарушение их предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-центре комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями. Представителей власти будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки», — приводятся слова главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова на сайте Госдумы.

Отмечается, что понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над человеком. Законопроект предполагает, что сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье УК РФ о принуждении к даче показаний.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал несколько видео с пытками заключенных в российских колониях. После этого президент России Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пытки заключенных недопустимы, сообщает «Дни.ру».