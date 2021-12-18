Жители ЯНАО остались без света из-за работ дорожников

Без света остались жители нескольких микрорайонов и улиц Нового Уренгоя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Без электричества остались несколько улиц в Новом Уренгое (ЯНАО) из-за неутвержденных земляных работ, совершенных работниками «Уренгойдорстрой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» и ООО «Уренгойдорстрой», проводились работы по строительству внутриквартальных проездов в мкр. Энтузиастов между ул. Юбилейной и ул. Ямальской»», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Дорожники проводили несанкционированные земляные работы.

В результате работы «Уренгойдорстрой» был поврежден силовой кабель, что привело к полному погашению электроснабжения микрорайона Энтузиастов, рынка «Южный», ГК «Аккорд», улицы Ямальская ПНД, поликлиники «Сканер». Также частично пропала электроэнергия по улице Сибирская, Таежная, Новая и в микрорайоне Оптимистов.

В адрес ООО «Уренгойдорстрой» прокурор внес представление. После его рассмотрения электроснабжение восстановили, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Получить комментарий в дорожной компании не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что на самой крупной в ЯНАО развязке «Солнечной» появились трещины местами просел асфальт, спустя 20 дней после ее открытия. Власти Нового Уренгоя передали информацию «Уренгойдорстрою», который обязался исправить недочеты.