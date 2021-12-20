Глава делегации РФ в Вене пригрозил НАТО военным ответом

Военный ответ может последовать, если НАТО продолжит наступать на больные точки РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на больные точки. Такое заявление сделал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24». Он предупредил НАТО, что нельзя постоянно наступать на больные точки России, и призвал к диалогу.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков потребовал от США срочного ответа на предложения Москвы по безопасности. МИД РФ передал США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Россия предлагает НАТО исключить расширение и присоединение Украины к альянсу.