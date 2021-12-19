В мэрии Тюмени нашли замену чиновнику, обвиненному в коррупции

Дело о коррупции вызвало волну кадровых перестановок в мэрии Тюмени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени возглавил Евгений Сорокин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее с этой должности был уволен Игорь Фролов, в отношении которого возбудили уголовное дело о коррупции.

«С 21 декабря директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта назначен Евгений Сорокин. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюмени Руслан Кухарук», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Ранее главой департамента являлся Игорь Фролов. Две недели назад он был уволен, а позднее — задержан по обвинению в хищениях из бюджета. Что до Евгения Сорокина, то с 1 декабря он занимал позицию руководителя управы Центрального административного округа Тюмени, куда перешел с позиции замдиректора департамента дорожной инфраструктуры.

Одновременно с новым назначением Сорокина должность главы управы занял Артем Павлюченко. До этого он занимал позицию заместителя директора городского департамента земельных отношений и градостроительства.