19 декабря 2021
18 декабря 2021

Куйвашев дал два поручения из-за снегопада в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет, палец в глаз
Евгений Куйвашев потребовал усилить расчистку дорог от снега Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил областному министерству транспорта усилить меры по расчистке дорог региона после обильного снегопада. Кроме того, поручено сохранять режим повышенной готовности в связи с осадками в ближайшие дни, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информполитики.

«Дорожникам поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта. А также сохранять режим повышенной готовности до прекращения снегопадов, которые по прогнозам метеорологов продолжатся в регионе и в последующие дни», — рассказали в департаменте.

По данным ведомства, подрядчики, обслуживающие дороги области, располагают всей необходимой техникой (более 1250 единиц) и достаточным запасом топлива. Дорожниками уже организованы дежурства для своевременной расчистки улиц.

Обильные осадки продолжались в Екатеринбурге и всей Свердловской области с вечера 17 декабря. В результате тротуары и автомобильные дороги оказались завалены снегом. Из-за этого утром 20 декабря, в понедельник, Екатеринбург встал в девятибалльные пробки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил областному министерству транспорта усилить меры по расчистке дорог региона после обильного снегопада. Кроме того, поручено сохранять режим повышенной готовности в связи с осадками в ближайшие дни, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информполитики. «Дорожникам поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта. А также сохранять режим повышенной готовности до прекращения снегопадов, которые по прогнозам метеорологов продолжатся в регионе и в последующие дни», — рассказали в департаменте. По данным ведомства, подрядчики, обслуживающие дороги области, располагают всей необходимой техникой (более 1250 единиц) и достаточным запасом топлива. Дорожниками уже организованы дежурства для своевременной расчистки улиц. Обильные осадки продолжались в Екатеринбурге и всей Свердловской области с вечера 17 декабря. В результате тротуары и автомобильные дороги оказались завалены снегом. Из-за этого утром 20 декабря, в понедельник, Екатеринбург встал в девятибалльные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...