Куйвашев дал два поручения из-за снегопада в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев потребовал усилить расчистку дорог от снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил областному министерству транспорта усилить меры по расчистке дорог региона после обильного снегопада. Кроме того, поручено сохранять режим повышенной готовности в связи с осадками в ближайшие дни, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информполитики.

«Дорожникам поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта. А также сохранять режим повышенной готовности до прекращения снегопадов, которые по прогнозам метеорологов продолжатся в регионе и в последующие дни», — рассказали в департаменте.

По данным ведомства, подрядчики, обслуживающие дороги области, располагают всей необходимой техникой (более 1250 единиц) и достаточным запасом топлива. Дорожниками уже организованы дежурства для своевременной расчистки улиц.

Обильные осадки продолжались в Екатеринбурге и всей Свердловской области с вечера 17 декабря. В результате тротуары и автомобильные дороги оказались завалены снегом. Из-за этого утром 20 декабря, в понедельник, Екатеринбург встал в девятибалльные пробки.