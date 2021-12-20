Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов

Стоимость газа увеличилась с 1600 долларов Фото: media.gazprom-neft.ru

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов превысила 1 700 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость январских поставок по индексу голландского TTF достигла почти 1 740 долларов, что на 8,7% пятничных показателей в 1 600 долларов. Постепенно стоимость газа снижается, к моменту публикации с 148,87 она упала до 138,99 евро за МВт/ч.

Ранее поставки природного газа РФ в ФРГ по трубопроводу Ямал-Европа упали в десять раз. В конце прошлой недели цены на газ в Европе несколько снизились из-за потепления, напоминает MK.RU.