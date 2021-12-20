Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, давление, добыча
Стоимость газа увеличилась с 1600 долларов Фото:

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов превысила 1 700 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость январских поставок по индексу голландского TTF достигла почти 1 740 долларов, что на 8,7% пятничных показателей в 1 600 долларов. Постепенно стоимость газа снижается, к моменту публикации с 148,87 она упала до 138,99 евро за МВт/ч.

Ранее поставки природного газа РФ в ФРГ по трубопроводу Ямал-Европа упали в десять раз. В конце прошлой недели цены на газ в Европе несколько снизились из-за потепления, напоминает MK.RU.

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов превысила 1 700 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На открытии торгов стоимость январских поставок по индексу голландского TTF достигла почти 1 740 долларов, что на 8,7% пятничных показателей в 1 600 долларов. Постепенно стоимость газа снижается, к моменту публикации с 148,87 она упала до 138,99 евро за МВт/ч. Ранее поставки природного газа РФ в ФРГ по трубопроводу Ямал-Европа упали в десять раз. В конце прошлой недели цены на газ в Европе несколько снизились из-за потепления, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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