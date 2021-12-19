Reuters: поставки газа с Ямала в Европу снижены в 10 раз

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Экспорт российского газа в Европу по газопроводу Ямал снова упал Фото:

После кратковременного повышения поставки природного газа РФ в ФРГ по трубопроводу Ямал-Европа упали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на немецкий сетевой оператор Gascade.

«К полудню потоки в точке измерения в Мальнове на немецко-польской границе снизились до часового объема около 370 000 киловатт-часов (кВт-ч / ч), упав с уровней чуть более 4 000 000 кВт-ч / ч, кратковременно наблюдаемых в течение дня», — передает Reuters.

При этом 18 декабря, как сообщало «Федеральное агентство новостей», прокачка газа по состоянию на вчерашний день составляла около 1,2 млн КВт/ч. На прошлой неделе объемы экспорта российского газа в ФРГ по «Ямалу — Европе» находились на уровне 10-12 млн КВт/ч.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре прокачку газа уже прекращали. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. В Кремле выразили надежду, что ничто не помешает России выполнять свои обязательства по контрактам на поставки газа в Европу.

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После кратковременного повышения поставки природного газа РФ в ФРГ по трубопроводу Ямал-Европа упали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на немецкий сетевой оператор Gascade. «К полудню потоки в точке измерения в Мальнове на немецко-польской границе снизились до часового объема около 370 000 киловатт-часов (кВт-ч / ч), упав с уровней чуть более 4 000 000 кВт-ч / ч, кратковременно наблюдаемых в течение дня», — передает Reuters. При этом 18 декабря, как сообщало «Федеральное агентство новостей», прокачка газа по состоянию на вчерашний день составляла около 1,2 млн КВт/ч. На прошлой неделе объемы экспорта российского газа в ФРГ по «Ямалу — Европе» находились на уровне 10-12 млн КВт/ч. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре прокачку газа уже прекращали. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. В Кремле выразили надежду, что ничто не помешает России выполнять свои обязательства по контрактам на поставки газа в Европу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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