Курганцы, которых выселяет депутат, записали видеообращение

Из Шадринского политехнического общежития выселяют семьи с детьми на улицу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители общежития Шадринского политехнического колледжа (Курганская область), которых выселяют из комнат на улицу, записали видеообращение. По их словам, они имеют постоянные прописки в общежитии и заселились на законных основаниях.

«Мы проживаем в общежитии ШПК. В этом году у нас очередной сюрприз: 8 декабря вечером предоставили документ о выселении до 10 декабря. Я получила жилье как молодой сотрудник, приглашали — зарплата была небольшая, заманивали жильем. Я попала под сокращение, и как сокращенный сотрудник имела право на проживание. В законе указано, что не допускается выселение без предоставления жилья», — сказала одна из жительниц общежития, получившая уведомление о выселении, в видеообращении.

Женщин отметила, что направляла в адрес директора колледжа депутата гордумы Шадринска Михаила Харлова письмо с вопросом о предоставлении жилья. Харлов не ответил. Доводы о том, что семьи выселяют из-за нехватки комнат для студентов, жители общежития опровергают. По их словам, в пятиэтажном здании общежития 4-й и 5-й этажи пустуют из-за плохого состояния, но отапливаются за счет бюджета. В одной из выселяемых семей трое малолетних детей, в том числе полугодовалый ребенок. Жители направили коллективное обращение в прокуратуру, в городскую общественную палату, а также шадринским общественникам.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Жительница общежития уточнила URA.RU, что письмо от Харлова получили 7 семей. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет тех, кто не имеет законных оснований проживать в специализированном жилье. По данным ведомства, таких лиц трое. Получить комментарий директора колледжа Михаила Харлова по телефону не удалось, в колледж направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил.