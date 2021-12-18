Курганцы, которых выселяет депутат, записали видеообращение

Жители общежития Шадринского политехнического колледжа (Курганская область), которых выселяют из комнат на улицу, записали видеообращение. По их словам, они имеют постоянные прописки в общежитии и заселились на законных основаниях.
«Мы проживаем в общежитии ШПК. В этом году у нас очередной сюрприз: 8 декабря вечером предоставили документ о выселении до 10 декабря. Я получила жилье как молодой сотрудник, приглашали — зарплата была небольшая, заманивали жильем. Я попала под сокращение, и как сокращенный сотрудник имела право на проживание. В законе указано, что не допускается выселение без предоставления жилья», — сказала одна из жительниц общежития, получившая уведомление о выселении, в видеообращении.
Женщин отметила, что направляла в адрес директора колледжа депутата гордумы Шадринска Михаила Харлова письмо с вопросом о предоставлении жилья. Харлов не ответил. Доводы о том, что семьи выселяют из-за нехватки комнат для студентов, жители общежития опровергают. По их словам, в пятиэтажном здании общежития 4-й и 5-й этажи пустуют из-за плохого состояния, но отапливаются за счет бюджета. В одной из выселяемых семей трое малолетних детей, в том числе полугодовалый ребенок. Жители направили коллективное обращение в прокуратуру, в городскую общественную палату, а также шадринским общественникам.
Ранее URA.RU писало, что курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Жительница общежития уточнила URA.RU, что письмо от Харлова получили 7 семей. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет тех, кто не имеет законных оснований проживать в специализированном жилье. По данным ведомства, таких лиц трое. Получить комментарий директора колледжа Михаила Харлова по телефону не удалось, в колледж направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Жители общежития Шадринского политехнического колледжа (Курганская область), которых выселяют из комнат на улицу, записали видеообращение. По их словам, они имеют постоянные прописки в общежитии и заселились на законных основаниях. «Мы проживаем в общежитии ШПК. В этом году у нас очередной сюрприз: 8 декабря вечером предоставили документ о выселении до 10 декабря. Я получила жилье как молодой сотрудник, приглашали — зарплата была небольшая, заманивали жильем. Я попала под сокращение, и как сокращенный сотрудник имела право на проживание. В законе указано, что не допускается выселение без предоставления жилья», — сказала одна из жительниц общежития, получившая уведомление о выселении, в видеообращении. Женщин отметила, что направляла в адрес директора колледжа депутата гордумы Шадринска Михаила Харлова письмо с вопросом о предоставлении жилья. Харлов не ответил. Доводы о том, что семьи выселяют из-за нехватки комнат для студентов, жители общежития опровергают. По их словам, в пятиэтажном здании общежития 4-й и 5-й этажи пустуют из-за плохого состояния, но отапливаются за счет бюджета. В одной из выселяемых семей трое малолетних детей, в том числе полугодовалый ребенок. Жители направили коллективное обращение в прокуратуру, в городскую общественную палату, а также шадринским общественникам. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Жительница общежития уточнила URA.RU, что письмо от Харлова получили 7 семей. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет тех, кто не имеет законных оснований проживать в специализированном жилье. По данным ведомства, таких лиц трое. Получить комментарий директора колледжа Михаила Харлова по телефону не удалось, в колледж направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил.