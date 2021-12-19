19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Челябинске нашли подростка, ходившего с автоматом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток с автоматом. Челябинск, оружие, подросток, вооруженный человек, автомат калашникова
Личность юноши установлена в ходе проверки полиции Фото:

В Челябинске полиции удалось установить личность подростка, который 20 декабря разгуливал по городу с автоматом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Личность гражданина установлена. Обстоятельства выясняются. Автомат был игрушечный», — отметили в пресс-службе.

Прогулка вооруженного подростка в центре Челябинска, который держал в руках копию автомата Калашникова, переполошила город. Парень проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детский мир».

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В Челябинске полиции удалось установить личность подростка, который 20 декабря разгуливал по городу с автоматом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Личность гражданина установлена. Обстоятельства выясняются. Автомат был игрушечный», — отметили в пресс-службе. Прогулка вооруженного подростка в центре Челябинска, который держал в руках копию автомата Калашникова, переполошила город. Парень проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детский мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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