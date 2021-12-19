В Челябинске нашли подростка, ходившего с автоматом

Личность юноши установлена в ходе проверки полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полиции удалось установить личность подростка, который 20 декабря разгуливал по городу с автоматом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Личность гражданина установлена. Обстоятельства выясняются. Автомат был игрушечный», — отметили в пресс-службе.

Прогулка вооруженного подростка в центре Челябинска, который держал в руках копию автомата Калашникова, переполошила город. Парень проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детский мир».