18 декабря 2021
17 декабря 2021

Мэр Ситникова пригласила блогера Варламова в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова разместила приглашение в своем instagram-аккаунте Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова пригласила в столицу региона блогера-урбаниста Илью Варламова. Об этом она 20 декабря написала в своем instagram-аккаунте.

«Приезжайте в Курган. Я вас приглашаю. Всегда рады гостям нашего любимого города», — обратилась Ситникова к Варламову.

Ранее Варламов рассказал, что представители его фонда «Внимание» готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане. Для этого им нужно, чтобы мэрия Кургана взяла арт-объект на баланс города. До этого Варламов рассказывал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует.

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Глава Кургана Елена Ситникова пригласила в столицу региона блогера-урбаниста Илью Варламова. Об этом она 20 декабря написала в своем instagram-аккаунте. «Приезжайте в Курган. Я вас приглашаю. Всегда рады гостям нашего любимого города», — обратилась Ситникова к Варламову. Ранее Варламов рассказал, что представители его фонда «Внимание» готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане. Для этого им нужно, чтобы мэрия Кургана взяла арт-объект на баланс города. До этого Варламов рассказывал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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