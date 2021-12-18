Мэр Ситникова пригласила блогера Варламова в Курган

20 декабря 2021 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова разместила приглашение в своем instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пригласила в столицу региона блогера-урбаниста Илью Варламова. Об этом она 20 декабря написала в своем instagram-аккаунте. «Приезжайте в Курган. Я вас приглашаю. Всегда рады гостям нашего любимого города», — обратилась Ситникова к Варламову. Ранее Варламов рассказал, что представители его фонда «Внимание» готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане. Для этого им нужно, чтобы мэрия Кургана взяла арт-объект на баланс города. До этого Варламов рассказывал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Кургана Елена Ситникова пригласила в столицу региона блогера-урбаниста Илью Варламова. Об этом она 20 декабря написала в своем instagram-аккаунте. «Приезжайте в Курган. Я вас приглашаю. Всегда рады гостям нашего любимого города», — обратилась Ситникова к Варламову. Ранее Варламов рассказал, что представители его фонда «Внимание» готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане. Для этого им нужно, чтобы мэрия Кургана взяла арт-объект на баланс города. До этого Варламов рассказывал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует.