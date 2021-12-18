Мэр Ситникова пригласила блогера Варламова в Курган

Глава Кургана Елена Ситникова пригласила в столицу региона блогера-урбаниста Илью Варламова. Об этом она 20 декабря написала в своем instagram-аккаунте. «Приезжайте в Курган. Я вас приглашаю. Всегда рады гостям нашего любимого города», — обратилась Ситникова к Варламову. Ранее Варламов рассказал, что представители его фонда «Внимание» готовы восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане. Для этого им нужно, чтобы мэрия Кургана взяла арт-объект на баланс города. До этого Варламов рассказывал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует.