Композиция рэпера Bizzo называется Holat Chahil (Холатчахль) Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook

Первый в мире рэпер-манси Bizzo (Евгений Анямов) записал трек на тему перевала Дятлова (расположен в Свердловской области). Двухминутный ролик он опубликовал в соцсетях. Композиция называется Holat Chahil (Холатчахль) — по названию горы, на склоне которой в 1959 году погибли уральские туристы-лыжники.

«23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Я решил, что выпущу несколько песен на эту тему, совсем недавно я сочинил первую песню под названием Holat chahil», — написал Евгений Анямов на своей странице во «ВКонтакте».

Мансийский рэпер Bizzo уже известен публике — он снялся в тизере короткометражки «Перевал Дятлова, охотники за правдой» на ТНТ (лента перекликается со знаменитым сериалом «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой»). В тизере прозвучала песня Анямова о доме, а также фрагменты его детских воспоминаний о жизни в мансийском поселке Тресколье.

«Моя бабушка охотилась до 50 лет, у нее ружье 1930 годов было. Раньше женщины добывали лосей, белок и на медведей охотились», — вспоминал рэпер. Однажды он даже участвовал в обряде жертвоприношения, но самобытная культура манси все больше уходит в прошлое. «Следующее поколение уже вообще ничего не сможет рассказать о традициях», — говорит он.

Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в феврале 1959 года при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.