Композиция рэпера Bizzo называется Holat Chahil (Холатчахль)Фото: со страницы Алексей Вихарева в Facebook
Первый в мире рэпер-манси Bizzo (Евгений Анямов) записал трек на тему перевала Дятлова (расположен в Свердловской области). Двухминутный ролик он опубликовал в соцсетях. Композиция называется Holat Chahil (Холатчахль) — по названию горы, на склоне которой в 1959 году погибли уральские туристы-лыжники.
«23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Я решил, что выпущу несколько песен на эту тему, совсем недавно я сочинил первую песню под названием Holat chahil», — написал Евгений Анямов на своей странице во «ВКонтакте».
Мансийский рэпер Bizzo уже известен публике — он снялся в тизере короткометражки «Перевал Дятлова, охотники за правдой» на ТНТ (лента перекликается со знаменитым сериалом «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой»). В тизере прозвучала песня Анямова о доме, а также фрагменты его детских воспоминаний о жизни в мансийском поселке Тресколье.
«Моя бабушка охотилась до 50 лет, у нее ружье 1930 годов было. Раньше женщины добывали лосей, белок и на медведей охотились», — вспоминал рэпер. Однажды он даже участвовал в обряде жертвоприношения, но самобытная культура манси все больше уходит в прошлое. «Следующее поколение уже вообще ничего не сможет рассказать о традициях», — говорит он.
Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в феврале 1959 года при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.
Первый в мире рэпер-манси Bizzo (Евгений Анямов) записал трек на тему перевала Дятлова (расположен в Свердловской области). Двухминутный ролик он опубликовал в соцсетях. Композиция называется Holat Chahil (Холатчахль) — по названию горы, на склоне которой в 1959 году погибли уральские туристы-лыжники. «23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Я решил, что выпущу несколько песен на эту тему, совсем недавно я сочинил первую песню под названием Holat chahil», — написал Евгений Анямов на своей странице во «ВКонтакте». Мансийский рэпер Bizzo уже известен публике — он снялся в тизере короткометражки «Перевал Дятлова, охотники за правдой» на ТНТ (лента перекликается со знаменитым сериалом «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой»). В тизере прозвучала песня Анямова о доме, а также фрагменты его детских воспоминаний о жизни в мансийском поселке Тресколье. «Моя бабушка охотилась до 50 лет, у нее ружье 1930 годов было. Раньше женщины добывали лосей, белок и на медведей охотились», — вспоминал рэпер. Однажды он даже участвовал в обряде жертвоприношения, но самобытная культура манси все больше уходит в прошлое. «Следующее поколение уже вообще ничего не сможет рассказать о традициях», — говорит он. Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в феврале 1959 года при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.