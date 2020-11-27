Знатоки темы «Перевал Дятлова» потрясены финалом сериала на ТНТ

Мало кто ожидал, что в фильме победит самая реалистичная версия Скриншот: с сайта tnt-online.ru

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Знатоки темы «Перевал Дятлова» потрясены последней серией одноименного фильма на ТНТ. Об этом они рассказали URA.RU. В заключительной серии показано (осторожно, дальше будет спойлер), как в 1959 году в горах на Северном Урале погибала группа туристов-лыжников: их палатку раздавило пластом снега и они, спасая раненых, замерли на ветру и холоде. Финал вызвал бурное обсуждение у экспертов по дятловской теме.

«Авторы скатились к тривиальной лавинной версии. Но еще в 2014 году появилось интервью Евгения Окишева (экс-сотрудника свердловской прокуратуры) о том, что в 1959 году в Свердловск приезжал замгенпрокурора СССР и засекретил это дело. Это и есть гостайна, которую надо было раскручивать», — заявил URA.RU Петр Бартоломей, друг Игоря Дятлова, отстаивающий техногенную версию катастрофы (об испытании оружия).

Однако с художественной точки зрения финал Бартоломею понравился. «Восьмая серия меня потрясла. То, как люди боролись за жизнь, раскрыто очень хорошо. Ребята остались в страшной ситуации: полная темнота, пронизывающий холод, на котором долго не продержаться. Все это передано с большой силой, уважением и любовью к туристам — за это я благодарен создателям фильма», — говорит Бартоломей. Но он отмечает, что это не меняет его отношения к фильму как в «вредному», так как лента, по его мнению, искажает факты и дискредитирует спортивный туризм.

Альпинист и ученый из Питера Евгений Буянов, чья версия о сходе снежной доски и легла в основу заключительной серии фильма, напротив, доволен, что «здравомыслие победило». «Фильм сработал в плюс, — говорит Буянов. — Все увидели, как это могло быть и что лавинная версия — наиболее вероятная».

URA.RU обратилось за комментарием на телеканал ТНТ — ответ пока не поступил. Ранее агентство рассказывало, что сериал про дятловцев на ТНТ вызвал скандал, который может окончиться судами, а также сделало подборку «ляпов» из этого фильма.