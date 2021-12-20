Врач-иммунолог Болибок назвал сроки выздоровления от коронавируса

Те, кто долго болел коронавирусом, чаще умирали от осложнений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Амбулаторные больные с COVID-19 выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация — через четыре. Об этом URA.RU сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн сообщил, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что на резкий рост показателя влияет загруженность здравоохранения и число больных среди пожилых.

«Если амбулаторная форма, то в течение двух недель человек выздоравливает. Если с госпитализацией — четыре примерно недели. Но есть люди, которые переносят это очень тяжело. Если они выживают после коронавируса, у них остается целый букет заболеваний. Проявляются хронические заболевания, где-то новые заболевания, поэтому они и полтора, и два, и четыре месяца могут болеть. Но это редкие случаи», — сказал Владимир Болибок.

Он согласился с тем, что в среднем смерть наступает через три недели после начала COVID-19. «Эти сроки касается целого ряда вирусных заболеваний. Например, при гриппе, если развивается тяжелая вирусная гриппозная пневмония. Такая же примерно картинка, если корь у взрослых, не привитых с тяжелым поражением легких или центральной нервной системы. У кого-то наступает быстрее — молниеносная форма, у кого-то дольше. У кого дольше — обычно не само заболевание вызывает смерть, а осложнения от этого заболевания», — отметил иммунолог.

По его словам, показатели могут меняться в зависимости от штамма. «На „Дельте“ мы увидели, что сокращается инкубационный период и госпитализация требуется не на 7-9 день, а на 3-4 день», — уточнил специалист.

В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также согласился с тем, что смерть наступает через три недели после начала заболевания. «Я думаю, оценка верная. Но, как известно, средняя температура по больнице 36,6. Возможны существенные отклонения. Есть люди, которые болеют очень долго. В зависимости от штамма такой зависимости, видимо нет. Хотя развиваются, размножаются, такие как „Дельта“. Там все последствия наступают раньше в сравнении с нулевым уханьским штаммом. Он более медленный был. И скорость передачи медленнее, и скорость размножения в организме медленнее, и последствия, соответственно разные», — объяснил собеседник агентства.