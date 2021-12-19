Вирусолог Альтштейн: через сколько зараженный умирает от COVID

20 декабря 2021 в 01:02 Размер текста - 17 +

Загруженность здравоохранения влияет на рост смертей от COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм „Омикрон“, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — сказал Анатолий Альтштейн. По его словам, имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных со штаммом «Омикрон». «Как минимум к новому году появятся какие-то данные. У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — добавил профессор. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что может влиять на рост смертности. «От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше», — заявил эксперт. Крючков подчеркнул, что в статистику не попадают люди, которые умерли после того, как побороли коронавирус. «Человек выздоравливает после COVID-19, у него остается постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19», — считает иммунолог. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости «Омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения нового штамма в мире пугает своей опасностью и рисками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм „Омикрон“, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — сказал Анатолий Альтштейн. По его словам, имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных со штаммом «Омикрон». «Как минимум к новому году появятся какие-то данные. У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — добавил профессор. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что может влиять на рост смертности. «От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше», — заявил эксперт. Крючков подчеркнул, что в статистику не попадают люди, которые умерли после того, как побороли коронавирус. «Человек выздоравливает после COVID-19, у него остается постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19», — считает иммунолог. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости «Омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения нового штамма в мире пугает своей опасностью и рисками.