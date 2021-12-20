В России введут национальный стандарт братских могил

Власти прописали порядок массовых захоронений и параметры братских могил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России с 2022 года введут национальный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время, в котором прописан порядок действия властей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«Не разрешается проводить захоронения вблизи источников водоснабжения, минеральных источников, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 метров от поверхности земли. Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов производится региональными властями исходя из прогнозируемых объемов работ», — сказано в документе.

Также в документе предлагают создать запасы материалов для изготовления гробов и хлорной извести. Авторы документа также предлагают использовать бульдозеры. Указывается, что техника предпочтительно должна быть на базе тракторов Т-170 и Т-130.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских заявил о ведении третьей мировой войны. По его словам, в мировом киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война.