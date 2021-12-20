В России введут национальный стандарт братских могил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, могилы, надгробия, надгробные кресты, кладбище
Власти прописали порядок массовых захоронений и параметры братских могил Фото:

В России с 2022 года введут национальный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время, в котором прописан порядок действия властей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«Не разрешается проводить захоронения вблизи источников водоснабжения, минеральных источников, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 метров от поверхности земли. Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов производится региональными властями исходя из прогнозируемых объемов работ», — сказано в документе.

Также в документе предлагают создать запасы материалов для изготовления гробов и хлорной извести. Авторы документа также предлагают использовать бульдозеры. Указывается, что техника предпочтительно должна быть на базе тракторов Т-170 и Т-130.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских заявил о ведении третьей мировой войны. По его словам, в мировом киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 2022 года введут национальный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время, в котором прописан порядок действия властей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. «Не разрешается проводить захоронения вблизи источников водоснабжения, минеральных источников, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 метров от поверхности земли. Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов производится региональными властями исходя из прогнозируемых объемов работ», — сказано в документе. Также в документе предлагают создать запасы материалов для изготовления гробов и хлорной извести. Авторы документа также предлагают использовать бульдозеры. Указывается, что техника предпочтительно должна быть на базе тракторов Т-170 и Т-130. Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских заявил о ведении третьей мировой войны. По его словам, в мировом киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...