Курганский митрополит высказался о ликвидации прихода лжеепископа

Митрополит Даниил поблагодарил судебные и правоохранительные органы за ликвидацию прихода на Рябковском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает «знаком духовного очищения Зауральской земли» решение суда о ликвидации курганского православного прихода в честь Святой Троицы, основанного «лжеепископом» Варухом (Тищенковым). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«С 1990-х годов в Курганскую епархию поступали жалобы на недостойное поведение Тищенкова, его домогательства к молодым людям. Зауральцы, по незнанию посещавшие приход лжеепископа, вынуждены были заново креститься в канонических храмах, заново отпевать своих близких», — приводит пресс-служба слова Даниила.

Митрополит отметил, что Тищенков прикрывался принадлежностью к РПЦ, что не соответствовало действительности, и даже написал об этом в уставных документах своего прихода. Даниил поблагодарил судебные и правоохранительные органы за их работу по защите прав и свобод граждан. «Надеюсь, что после этого решения дорога в Зауралье всем мошенникам и содомитам, рядящимся в религиозные одежды, будет закрыта», — подчеркнул он.

Получить комментарии Тищенкова URA.RU не удалось — его контактов нет в распоряжении редакции. Решение суда о ликвидации курганского православного прихода в честь Святой Троицы вступило в силу в середине ноября. По данным СБИС, организация была официально ликвидирована 8 декабря. Деятельность прихода лжеепископа Варуха на Рябковском кладбище в Кургане вызывала особую озабоченность епархии. Курганские священники рассказывали про эпизоды педофилии и мужеложства лжеепископа. Варух требовал возбудить в отношении представителей Курганской епархии уголовное за клевету, но ему отказали. Православных курганцев предупреждали, что за участие в обрядах Варуха их могут отлучить от церкви.