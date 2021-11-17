Скандальный приход курганского лжеепископа ликвидирован

Религиозная организация лжеепископа Варуха (Тищенкова) официально ликвидирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение суда о ликвидации курганского православного прихода в честь Святой Троицы, основанного «лжеепископом» Варухом (Тищенковым), вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) поддержал позицию Курганского областного суда.

«Судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения решение Курганского областного суда от 30 июля 2021 года, которым удовлетворены административные исковые требования заместителя прокурора Курганской области о ликвидации местной религиозной организации Курганский православный приход в честь Святой Троицы. Решение вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба Курганского областного суда.

Суд посчитал, что религиозная организация вводила в заблуждение православных верующих, посягала на их конституционную свободу вероисповедания. Это подтверждено, в том числе, многочисленными обращениями граждан в различные органы власти — их было более 670. Получить комментарии Тищенкова URA.RU не удалось — его контактов нет в распоряжении редакции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской епархии открыли апологетический центр, который должен бороться с пропагандой сект, язычества и оккультизма. Особую озабоченность епархии вызывала деятельность прихода лжеепископа Варуха (Тищенкова) на Рябковском кладбище в Кургане. Варух требовал возбудить в отношении представителей Курганской епархии уголовное за клевету, но ему отказали. В июле 2020 года приход Варуха оштрафовали за то, что он скрывал настоящее название своей организации. Расследование деструктивной деятельности прихода брала под контроль Генеральная прокуратура РФ. Позже православных жителей Кургана предупредили, что за участие в обрядах Варуха их могут отлучить от церкви.