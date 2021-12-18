На мегапроект в ЯНАО досрочно выделили 150 млн рублей

Работы на базе отдыха «Харбейская» начнутся раньше 2022 года Фото: Сергей Шадрин

Власти ЯНАО выделили грант в размере 150 миллионов рублей центру развития туризма на Полярном Урале. Как сообщается в документах на сайте правительства, бюджетные деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская».

«Департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить грант в форме субсидии в размере 150 000 000 рублей автономной некоммерческой организации „Центр развития туризма на Полярном Урале“ в соответствии с порядком», — говорится в документах. В пресс-службе правительства добавили, что финансирование удалось досрочно выделить за счет экономии бюджетных средств, заложенных на программы департамента природно-ресурсного регулирования.

В результате перераспределения средств работы на базе «Харбейская» начнутся раньше запланированного срока. Рекреационная база — это часть туристического кластера на Полярном Урале. В состав мегапроекта также войдут горнолыжный комплекс, этностойбище и уникальные природные объекты. «Это востребованный проект для жителей округа. По прогнозам, ямальцы составят большую часть туристического потока», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что весной 2022 года власти определят инвестора для реализации проекта туристического кластера на Ямале. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, проект будет многоэтапным.