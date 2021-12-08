Губернатор ЯНАО определил сроки выбора инвестора мегапроекта

Инвестор для туристического мегапроекта определится весной 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инвестора для реализации проекта туристического кластера в ЯНАО определят весной 2022 года. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал журналистам во время форума молодых лидеров ICE.

«Конкурс объявлен. В марте — апреле мы уже будем подводить предварительные итоги, определяться с потенциальным инвестором. У нас несколько заявок. Проект сложный, многоэтапный», — приводит слова главы ЯНАО ТАСС.

По проекту туристического кластера в ЯНАО планируется построить горнолыжный комплекс на горном массиве Рай-Из. Реализация проекта пройдет в два этапа, где только во время первого должно быть построено 2 километра горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника, а также сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката.

На данный момент в ЯНАО проходит форум молодых лидеров ICE, где обсуждаются вопросы развития молодежного сотрудничества стран Арктического совета. Итогом работы площадки станет выбор лучших проектов, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. Помимо этого в регионе проходит седьмой форум «Российский Север».

Ранее URA.RU сообщало, что конкурсом на строительство горнолыжного комплекса в ЯНАО заинтересовались инвесторы. Помимо этого поселок Харп (ЯНАО) станет частью мегапроекта, где уже началось строительство спортивных центров, а в будущем будет перезапущена стройка путепровода на въезде в поселок.