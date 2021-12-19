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На что тюменцы жалуются губернатору Моору перед «прямой линией». Подборка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Прямой эфир с Александром Моором пройдет 21 декабря Фото:

Более 1270 вопросов задали тюменцы губернатору Александру Моору в соцсетях и по телефону. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. На часть вопросов губернатор ответит по время прямого эфира, который начнется 21 декабря в 17:00.

Несколько десятков вопросов, заданных на страницах Моора в соцсети «ВКонтакте» и Instagram, касаются повышения тарифов на ЖХК, прогнозируемого на уровне 15%. «В связи с чем такой подъем тарифов? Политика на обнищание жителей Тюменской области продолжится в дальнейшем?» — написала Елена Волгина.

Множество недовольных и введенными ограничениями из-за коронавируса. «Главное — это ограничения, сколько будут мучить людей этими кодами», — спросила Нина Долгушина. При этом тюменские власти уже пошли на ослабление ограничений, перенеся введение системы QR-кодов в ТРЦ и общепите на 20 января.

Массово тюменцы жалуются и на отсутствие школ рядом с их домом. Так, о необходимости строительства учебных заведений пишут жители района ММС (Тюмень), Плеханово (Тюмень), Патрушева (Тюмень). Жители Тобольска, в свою очередь, сетуют на «катастрофическую» нехватку узких специалистов местных поликлиниках — ранее агентство URA.RU писало об этой проблеме.

С началом зимы жители региона начали резко возмущаться очисткой улиц от снега с помощью реагентов. «Прекратите безмерно посыпать солью тротуары и дороги. Невозможно гулять в парках. Одна грязь и слякоть», — написала Екатерина Падерина. «Все посыпали реагентами, одна грязь, зимы не ощущается. Должен быть снег!» — вторит ей Александр Агафонов.

Вопросы начали поступать губернатору с 13 декабря, когда было объявлено о прямом эфире. Во время последней «прямой линии», прошедшей 17 августа, Моор лично ответил на 50 вопросов из 1300 заданных.

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Более 1270 вопросов задали тюменцы губернатору Александру Моору в соцсетях и по телефону. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. На часть вопросов губернатор ответит по время прямого эфира, который начнется 21 декабря в 17:00. Несколько десятков вопросов, заданных на страницах Моора в соцсети «ВКонтакте» и Instagram, касаются повышения тарифов на ЖХК, прогнозируемого на уровне 15%. «В связи с чем такой подъем тарифов? Политика на обнищание жителей Тюменской области продолжится в дальнейшем?» — написала Елена Волгина. Множество недовольных и введенными ограничениями из-за коронавируса. «Главное — это ограничения, сколько будут мучить людей этими кодами», — спросила Нина Долгушина. При этом тюменские власти уже пошли на ослабление ограничений, перенеся введение системы QR-кодов в ТРЦ и общепите на 20 января. Массово тюменцы жалуются и на отсутствие школ рядом с их домом. Так, о необходимости строительства учебных заведений пишут жители района ММС (Тюмень), Плеханово (Тюмень), Патрушева (Тюмень). Жители Тобольска, в свою очередь, сетуют на «катастрофическую» нехватку узких специалистов местных поликлиниках — ранее агентство URA.RU писало об этой проблеме. С началом зимы жители региона начали резко возмущаться очисткой улиц от снега с помощью реагентов. «Прекратите безмерно посыпать солью тротуары и дороги. Невозможно гулять в парках. Одна грязь и слякоть», — написала Екатерина Падерина. «Все посыпали реагентами, одна грязь, зимы не ощущается. Должен быть снег!» — вторит ей Александр Агафонов. Вопросы начали поступать губернатору с 13 декабря, когда было объявлено о прямом эфире. Во время последней «прямой линии», прошедшей 17 августа, Моор лично ответил на 50 вопросов из 1300 заданных.
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