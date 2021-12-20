Скончался экс-генконсул Германии в Екатеринбурге

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VIP-гости театра оперы и балета перед премьерным показом оперы «Волшебная флейта». Екатеринбург, оливер фон дохнаньи, кайль штефан
Штефан Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге четыре года Фото:

Экс-генконсул Германии Штефан Кайль, работающий в Екатеринбурге 4 года, скончался 16 декабря 2021 года на 63 году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты по УрФО Марина Чеботаева.

«На 63 году жизни скоропостижно скончался доктор Кайль. Штефан Кайль. Веселый, активный, готовый на многое: погнать на снегоходе в -30, окунуться в прорубь, приготовить перепечу. А как Штефан Кайль, в бытность его генеральным консулом в Екатеринбурге, защищал и продвигал интересы немецких предприятий на Урале», — пишет Марина.

Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге с 2015 по 2019 год. До работы на Урале занимал должность референта постоянного представительств Германии в Париже. Он занимался популяризацией немецкого языка и помогал в реализации проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. После него должность генконсула Германии в Екатеринбурге получил Матиаз Крузе.

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Экс-генконсул Германии Штефан Кайль, работающий в Екатеринбурге 4 года, скончался 16 декабря 2021 года на 63 году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты по УрФО Марина Чеботаева. «На 63 году жизни скоропостижно скончался доктор Кайль. Штефан Кайль. Веселый, активный, готовый на многое: погнать на снегоходе в -30, окунуться в прорубь, приготовить перепечу. А как Штефан Кайль, в бытность его генеральным консулом в Екатеринбурге, защищал и продвигал интересы немецких предприятий на Урале», — пишет Марина. Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге с 2015 по 2019 год. До работы на Урале занимал должность референта постоянного представительств Германии в Париже. Он занимался популяризацией немецкого языка и помогал в реализации проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. После него должность генконсула Германии в Екатеринбурге получил Матиаз Крузе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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