Скончался экс-генконсул Германии в Екатеринбурге

20 декабря 2021 в 17:46 Размер текста - 17 +

Штефан Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге четыре года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-генконсул Германии Штефан Кайль, работающий в Екатеринбурге 4 года, скончался 16 декабря 2021 года на 63 году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты по УрФО Марина Чеботаева. «На 63 году жизни скоропостижно скончался доктор Кайль. Штефан Кайль. Веселый, активный, готовый на многое: погнать на снегоходе в -30, окунуться в прорубь, приготовить перепечу. А как Штефан Кайль, в бытность его генеральным консулом в Екатеринбурге, защищал и продвигал интересы немецких предприятий на Урале», — пишет Марина. Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге с 2015 по 2019 год. До работы на Урале занимал должность референта постоянного представительств Германии в Париже. Он занимался популяризацией немецкого языка и помогал в реализации проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. После него должность генконсула Германии в Екатеринбурге получил Матиаз Крузе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-генконсул Германии Штефан Кайль, работающий в Екатеринбурге 4 года, скончался 16 декабря 2021 года на 63 году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты по УрФО Марина Чеботаева. «На 63 году жизни скоропостижно скончался доктор Кайль. Штефан Кайль. Веселый, активный, готовый на многое: погнать на снегоходе в -30, окунуться в прорубь, приготовить перепечу. А как Штефан Кайль, в бытность его генеральным консулом в Екатеринбурге, защищал и продвигал интересы немецких предприятий на Урале», — пишет Марина. Кайль проработал в генконсульстве Германии в Екатеринбурге с 2015 по 2019 год. До работы на Урале занимал должность референта постоянного представительств Германии в Париже. Он занимался популяризацией немецкого языка и помогал в реализации проектов, в том числе 15 коопераций УрФУ с Германией. После него должность генконсула Германии в Екатеринбурге получил Матиаз Крузе.