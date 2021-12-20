Зеленский просит заранее ввести санкции против РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой.

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Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook. Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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