Зеленский просит заранее ввести санкции против РФ

Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook.
Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой.
Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook. Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой.