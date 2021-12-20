Зеленский просит заранее ввести санкции против РФ

20 декабря 2021 в 17:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook. Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Против России нужно ввести превентивные санкции, чтобы исключить возможности эскалации Москвой конфликтов в каких-либо регионах. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Евросоюза», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook. Такие санкции также помогут предотвратить размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Зеленский назвал существующие сведения о размещении ядерных ракет информационной атакой.