19 декабря 2021
18 декабря 2021

Челябинский школьник, гулявший с автоматом, купил его в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток с автоматом. Челябинск, оружие, подросток, вооруженный человек, автомат калашникова
Родители дали ребенку деньги на новую игрушку Фото:

Челябинский школьник, гулявший с автоматом по центру Челябинска, купил его в магазине. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он просто купил игрушечный автомат в магазине и шел домой с ним по городу. Конечно, игрушка была очень похожа на настоящее оружие», — сообщил URA.RU источник.

Директор школы, в которой учится мальчик, рассказала изданию 74.ру, что у ребенка совершенно нормальная семья. Родители дали деньги ребенку на покупку новой игрушки. Ребенок просто развернул ее по пути домой. Никаких признаков психического расстройства у мальчика не наблюдается.

По словам директора школы, она благодарна прохожим жителям за бдительность. По ее словам, бдительность — хорошее качество. Однако директор школы заострила внимание, что прохожие могли понять, что перед ними обыкновенный ребенок.

Школьника с автоматом, похожим на «Ак-47», встретил 20 декабря журналист URA.RU возле площади Революции. По сообщениям СМИ полиция начала проверку и вскоре выяснила, что автомат не настоящий. Со школьником была проведена беседа.

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Челябинский школьник, гулявший с автоматом по центру Челябинска, купил его в магазине. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Он просто купил игрушечный автомат в магазине и шел домой с ним по городу. Конечно, игрушка была очень похожа на настоящее оружие», — сообщил URA.RU источник. Директор школы, в которой учится мальчик, рассказала изданию 74.ру, что у ребенка совершенно нормальная семья. Родители дали деньги ребенку на покупку новой игрушки. Ребенок просто развернул ее по пути домой. Никаких признаков психического расстройства у мальчика не наблюдается. По словам директора школы, она благодарна прохожим жителям за бдительность. По ее словам, бдительность — хорошее качество. Однако директор школы заострила внимание, что прохожие могли понять, что перед ними обыкновенный ребенок. Школьника с автоматом, похожим на «Ак-47», встретил 20 декабря журналист URA.RU возле площади Революции. По сообщениям СМИ полиция начала проверку и вскоре выяснила, что автомат не настоящий. Со школьником была проведена беседа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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