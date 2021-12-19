Челябинский школьник, гулявший с автоматом, купил его в магазине

Родители дали ребенку деньги на новую игрушку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский школьник, гулявший с автоматом по центру Челябинска, купил его в магазине. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он просто купил игрушечный автомат в магазине и шел домой с ним по городу. Конечно, игрушка была очень похожа на настоящее оружие», — сообщил URA.RU источник.

Директор школы, в которой учится мальчик, рассказала изданию 74.ру, что у ребенка совершенно нормальная семья. Родители дали деньги ребенку на покупку новой игрушки. Ребенок просто развернул ее по пути домой. Никаких признаков психического расстройства у мальчика не наблюдается.

По словам директора школы, она благодарна прохожим жителям за бдительность. По ее словам, бдительность — хорошее качество. Однако директор школы заострила внимание, что прохожие могли понять, что перед ними обыкновенный ребенок.

Школьника с автоматом, похожим на «Ак-47», встретил 20 декабря журналист URA.RU возле площади Революции. По сообщениям СМИ полиция начала проверку и вскоре выяснила, что автомат не настоящий. Со школьником была проведена беседа.