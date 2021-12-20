Литва и Польша будут помогать Украине со вступлением в НАТО

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Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
Украина заручилась поддержкой Польши и Литвы по вопросу вступления в НАТО Фото:

Литва и Польша будут лоббировать вступление Украины в НАТО и всячески помогать ей со входом в Североатлантический альянс. Об этом сообщается в декларации, которую подписали президенты этих стран Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский.

«Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Саммит лидеров «Люблинского треугольника» проходил 20 декабря в резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Участие в нем принимали представители Украины, Литвы и Польши.

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Литва и Польша будут лоббировать вступление Украины в НАТО и всячески помогать ей со входом в Североатлантический альянс. Об этом сообщается в декларации, которую подписали президенты этих стран Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский. «Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook. Саммит лидеров «Люблинского треугольника» проходил 20 декабря в резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Участие в нем принимали представители Украины, Литвы и Польши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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