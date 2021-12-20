Литва и Польша будут помогать Украине со вступлением в НАТО

Украина заручилась поддержкой Польши и Литвы по вопросу вступления в НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Литва и Польша будут лоббировать вступление Украины в НАТО и всячески помогать ей со входом в Североатлантический альянс. Об этом сообщается в декларации, которую подписали президенты этих стран Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский.

«Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита с главами Польши и Литвы. Трансляция размещена на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Саммит лидеров «Люблинского треугольника» проходил 20 декабря в резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Участие в нем принимали представители Украины, Литвы и Польши.