18 декабря 2021
17 декабря 2021

Бывший лидер протеста пермских медиков объявила о новом проекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Профсоюзная организация «Альянс врачей». Свердловская область, село Кадниково, тарабрина анастасия
Анастасия Тарабрина занялась журналистикой Фото:

Бывшая зампредседателя профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Тарабрина объявила о запуске нового проекта. В беседе с URA.RU она пояснила, что стала шеф-редактором двух изданий.

«Мы с коллегами запустили электронный журнал „Ассистент врача“, где я являюсь шеф-редактором. В нем я пишу про трудовые вопросы, с которыми сталкиваются медики, рассказываю о деятельности профсоюзов. Еще один проект, в котором я работаю как редактор — журнал „Практикующий гинеколог“», — отметила Тарабрина. Она также добавила, что покинула профсоюз «Голос медицины», в котором состояла после ухода из «Альянса врачей», признанного в России иноагентом.

Тарабрина работала врачом в роддоме больницы №6. Медик стала широко известна после того, как привлекла внимание общественности к проблемам неонатологов в Перми и уволенных врачей туберкулезного диспансера в Кургане.

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Бывшая зампредседателя профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Тарабрина объявила о запуске нового проекта. В беседе с URA.RU она пояснила, что стала шеф-редактором двух изданий. «Мы с коллегами запустили электронный журнал „Ассистент врача“, где я являюсь шеф-редактором. В нем я пишу про трудовые вопросы, с которыми сталкиваются медики, рассказываю о деятельности профсоюзов. Еще один проект, в котором я работаю как редактор — журнал „Практикующий гинеколог“», — отметила Тарабрина. Она также добавила, что покинула профсоюз «Голос медицины», в котором состояла после ухода из «Альянса врачей», признанного в России иноагентом. Тарабрина работала врачом в роддоме больницы №6. Медик стала широко известна после того, как привлекла внимание общественности к проблемам неонатологов в Перми и уволенных врачей туберкулезного диспансера в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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