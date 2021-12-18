Бывший лидер протеста пермских медиков объявила о новом проекте

Анастасия Тарабрина занялась журналистикой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая зампредседателя профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Тарабрина объявила о запуске нового проекта. В беседе с URA.RU она пояснила, что стала шеф-редактором двух изданий.

«Мы с коллегами запустили электронный журнал „Ассистент врача“, где я являюсь шеф-редактором. В нем я пишу про трудовые вопросы, с которыми сталкиваются медики, рассказываю о деятельности профсоюзов. Еще один проект, в котором я работаю как редактор — журнал „Практикующий гинеколог“», — отметила Тарабрина. Она также добавила, что покинула профсоюз «Голос медицины», в котором состояла после ухода из «Альянса врачей», признанного в России иноагентом.

Тарабрина работала врачом в роддоме больницы №6. Медик стала широко известна после того, как привлекла внимание общественности к проблемам неонатологов в Перми и уволенных врачей туберкулезного диспансера в Кургане.