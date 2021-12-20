Известный ресторатор из Екатеринбурга устроился в «Сима-ленд»

Олег Ананьев ушел из своих ресторанных проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель и экс-руководитель ресторанов «Труффальдино», «Хаш» и «Барборис» в Екатеринбурге Олег Ананьев перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд». Как сообщил сам бизнесмен, он занял пост руководителя отдела технологии и развития.

«Начинается новый этап в жизни, сбился со счету в который раз. Главная проблема — новые профессиональные кадры. Буду собирать старые, в которые вложено много души, времени и денег», — написал Олег Ананьев на своей странице в Facebook, дав понять, что хочет пригласить в «Сима-ленд» бывших коллег. На новом месте Ананьев будет работать над производством готовых продуктов питания.

В марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса, Ананьев одним из первых свердловских рестораторов заявил о колоссальных убытках из-за изоляции граждан. Бизнесмен в связи с этим выражал готовность закрыть свой ресторан «The Борщъ», который открыл за месяц до этого — в феврале. Позднее к Ананьеву присоединились владельцы других заведений Екатеринбургу.

Последним проектом Ананьева стал семейный итальянский ресторан Bambolino, который открылся в ноябре. На этом же месте находился закрывшийся гастробар бизнесмена «Хали-Гали и хинкали». В разное время Ананьев, помимо развития своих заведений, участвовал в проектах «Хаш», «Труффальдино», Le Bourg и многих других, а также руководил рестораном «Барборис» в Ельцин Центре.