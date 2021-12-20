Собчак обвинили в расизме и потребовали 100 млн рублей

20 декабря 2021 в 23:42 Размер текста - 17 +

Собчак обвинили в разжигании ненависти к цыганам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инвестор на фондовом рынке из Петербурга Сергей Бриз обвинил телеведущую Ксению Собчак в разжигании ненависти к цыганам. Он сообщил, что подает на журналистку в суд, потребовал извиниться и заплатить ему 100 млн рублей. Ранее Собчак сняла фильм «Инфоцыгане». В нем она разоблачает авторские курсы звезд, на которых они учат, как стать успешными и богатыми. Однако по мнению Бриза, Собчак разжигает ненависть к цыганам, как к нации, открыто проявляет расизм и ксенофобию. «Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тысяч человек в России. В вашем ролике определение инфоцыгане — символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг», — написал Бриз на своей странице в Instagram. Он требует от Собчак 100 тысяч рублей, а выигранные по иску деньги, по его словам, направит «в качестве пожертвования в ФНКА Российских Цыган». Собчак ответила Бризу и заявила, что уважает цыганский народ, а претензии инвестора ее не волнуют. «Когда выпускаешь крутые фильмы, то морально всегда готов, что кто-то обидится, не поймет юмора, да и от моего имени у людей часто и без повода пригорает. <…>Я женщина не гордая, повторю: термин „инфоцыгане“ придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Ранее жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна написала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак. Шамалова обвиняет ее в разглашении личной информации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инвестор на фондовом рынке из Петербурга Сергей Бриз обвинил телеведущую Ксению Собчак в разжигании ненависти к цыганам. Он сообщил, что подает на журналистку в суд, потребовал извиниться и заплатить ему 100 млн рублей. Ранее Собчак сняла фильм «Инфоцыгане». В нем она разоблачает авторские курсы звезд, на которых они учат, как стать успешными и богатыми. Однако по мнению Бриза, Собчак разжигает ненависть к цыганам, как к нации, открыто проявляет расизм и ксенофобию. «Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тысяч человек в России. В вашем ролике определение инфоцыгане — символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг», — написал Бриз на своей странице в Instagram. Он требует от Собчак 100 тысяч рублей, а выигранные по иску деньги, по его словам, направит «в качестве пожертвования в ФНКА Российских Цыган». Собчак ответила Бризу и заявила, что уважает цыганский народ, а претензии инвестора ее не волнуют. «Когда выпускаешь крутые фильмы, то морально всегда готов, что кто-то обидится, не поймет юмора, да и от моего имени у людей часто и без повода пригорает. <…>Я женщина не гордая, повторю: термин „инфоцыгане“ придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Ранее жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна написала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак. Шамалова обвиняет ее в разглашении личной информации.