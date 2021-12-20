МВД отчиталось о разгроме секты лжеэлектриков в России. URA.RU первым вскрыло схему мошенников

21 декабря 2021 в 00:19 Размер текста - 17 +

Задержание членов ОПГ лжеэлектриков Скриншот новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! МВД России выступило с официальным заявлением о разгроме секты лжеэлектриков, о которой в начале ноября в собственном расследовании писало URA.RU. 20 декабря представитель министерства Ирина Волк сообщила детали спецоперации силовиков, которые штурмовали два офиса мошенников — в Екатеринбурге и Перми. Задержаны 13 человек, включая организатора ОПГ. Созданная ими сеть навязывала пенсионерам четырех регионов установку ненужного электрооборудования. «Предварительно установлено, что схему обмана граждан разработал житель города Березники Пермского края. Противоправная деятельность осуществлялась от имени организации по установке и замене электрооборудования сразу в четырех крупных городах России: Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде», — заявила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Полиция подтвердила всю информацию, содержавшуюся в расследовании URA.RU. В частности, силовики сообщили о штурме офиса в Екатеринбурге, где формировались по методу секты формировались бригады «электриков», проводился тимбилдинг с мотивационным программированием на выполнение плана. В Перми ликвидированный штурмом офис был значительно крупнее — в нем располагался call-центр, откуда производился обзвон потенциальных клиентов. Мошенники, выезжая по адресам, замеряли уровень напряжения в розетках квартир, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. В результате копеечное оборудование продавалось по ценам, достигающим 50 000 рублей. Следователем ГСУ главка МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек. Подробности ведения бухгалтерии ОПГ описаны в материале про «черную» бухгалтерию группировки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

МВД России выступило с официальным заявлением о разгроме секты лжеэлектриков, о которой в начале ноября в собственном расследовании писало URA.RU. 20 декабря представитель министерства Ирина Волк сообщила детали спецоперации силовиков, которые штурмовали два офиса мошенников — в Екатеринбурге и Перми. Задержаны 13 человек, включая организатора ОПГ. Созданная ими сеть навязывала пенсионерам четырех регионов установку ненужного электрооборудования. «Предварительно установлено, что схему обмана граждан разработал житель города Березники Пермского края. Противоправная деятельность осуществлялась от имени организации по установке и замене электрооборудования сразу в четырех крупных городах России: Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде», — заявила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Полиция подтвердила всю информацию, содержавшуюся в расследовании URA.RU. В частности, силовики сообщили о штурме офиса в Екатеринбурге, где формировались по методу секты формировались бригады «электриков», проводился тимбилдинг с мотивационным программированием на выполнение плана. В Перми ликвидированный штурмом офис был значительно крупнее — в нем располагался call-центр, откуда производился обзвон потенциальных клиентов. Мошенники, выезжая по адресам, замеряли уровень напряжения в розетках квартир, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. В результате копеечное оборудование продавалось по ценам, достигающим 50 000 рублей. Следователем ГСУ главка МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек. Подробности ведения бухгалтерии ОПГ описаны в материале про «черную» бухгалтерию группировки.